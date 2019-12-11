Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 06:59 — REGNUM На Ямале мужчина заперся в квартире и угрожал взорвать многоэтажный дом. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

ЧП произошло вечером 10 декабря. Вызов с сообщением об угрозах неадекватного соседа взорвать дом поступил от жителей многоэтажки на улице Железнодорожной в Новом Уренгое. На место прибыли МЧС, скорая помощь, полиция. Жильцов дома эвакуировали.

Взрывных устройств обнаружено не было. Причиной угроз буйного соседа стали нелады со спутницей жизни.