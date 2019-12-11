Петропавловск-Камчатский, , 06:55 — REGNUM 13-летнего школьника с сильным алкогольным опьянением доставили в больницу в Мильковском районе Камчатского края, сообщает «КамИНФОРМ» со ссылкой на источник в краевом МВД РФ.

Сообщается, что пьяного подростка обнаружили прохожие на улице и обратились в скорую помощь. Школьника доставили в больницу с диагнозом «алкогольная интоксикация тяжелой степени», сейчас его жизнь вне опасности.

В ходе проверки выяснилось, что подросток распивал спиртные напитки с другом в подвале жилого дома. По словам соучастника, бутылку с алкоголем мальчики нашли в сугробе и решили ее выпить в подвале.

«Родители обоих школьников шокированы произошедшим. Подлинность истории о найденной бутылке нам еще предстоит проверить», — добавили в МВД.

По факту происшествия начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря инспектор ДПС в Марий Эл смог остановить пьяного 16-летнего подростка за рулем автомобиля. Инспектору удалось запрыгнуть в салон во время движения автомобиля и остановить нарушителя.

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