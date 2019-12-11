Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:00 — REGNUM УМВД и ФСБ Хабаровского края задержали 15-летнего школьника из Комсомольска-на-Амуре, который сделал ложное сообщение о минировании своей школы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После шквала ложных сообщений о минировании хабаровских школ и вузов 9 декабря, утром, 10 декабря, на номер единой диспетчерской службы поступил единичный звонок. Звонивший аноним сообщил о минировании школы в Комсомольске.

По горячим следам полиция и ФСБ задержали 15-летнего подростка. Никакой бомбы, разумеется, обнаружено не было. Возбуждено уголовное дело по ч. 2ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря по регионам ДФО прокатилась волна ложных сообщений о минировании школ и вузов. Учащиеся, педагоги были эвакуированы. Мин обнаружено не было. Ранее злоумышленники сообщали о ложном минировании крупных торговых центров, вымогая деньги у собственников за прекращение издевательства. Преступники задержаны.