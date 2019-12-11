Баграм, Афганистан, , 07:10 — REGNUM Бомба, заложенная террористами в автомобиле в афганской провинции Парван, взорвалась во время проезда конвоя НАТО, 11 декабря сообщает агентство Пажвак.

Инцидент произошел в районе Баграм рано утром. Другие данные не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в результате взрыва бомбы, замаскированной на дороге в провинции Гильменд на юге Афганистане, погиб командующий погранвойсками и ранены трое сотрудников сил безопасности, а также журналист, который сопровождал военных.

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