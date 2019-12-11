Владивосток, , 06:57 — REGNUM Спецтехника «Примавтодора» в усиленном режиме работает на расчистке снега в нескольких районах Приморья и крупных городах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Дорожники счищают снег на дорогах в Михайловском, Анучинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском, Шкотовском, Надеждинском и Яковлевском районах, Владивостоке, Артеме, Арсеньеве и Уссурийске. В настоящее время в крае идёт мокрый снег, который тает на дорогах.

«Тем не менее, техника уже вышла на дежурство, и, где это необходимо, на очистку краевых трасс. Это автогрейдеры, коммунально-дорожные машины, тракторы, экскаваторы, погрузчики и бульдозеры. На складах имеется достаточный запас песко-солевой смеси. На перевалы и опасные участки будет направлена тяжелая техника», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного снегопада во Владивостоке произошло несколько крупных дорожно-транспортных происшествий, оказались перекрыты несколько участков трасс федерального значения, полиция воспретила въезд в город большегрузам.