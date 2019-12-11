Екатеринбург, , 06:39 — REGNUM В Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего детей. Как сообщает информационный портал Е1, легковой автомобиль «Деу Матиз» и «Газель» столкнулись на 74 километре трассы Екатеринбург-Курган.

Авария произошла 10 декабря. Как уточнили в областной Госавтоинспекции, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, допустив столкновение с микроавтобусом. В «Газели» находились шесть детей и сопровождающий, которые ехали со спортивного мероприятия. Никто из них не пострадал. Лёгкие повреждения получил ребёнок, который находился в легковом автомобиле. После осмотра медиков его отпустили домой.

Отметим, что в результате столкновения микроавтобус не смог продолжить движение. Водителя «Газели», сопровождающего и детей отправили для ночлега в социальный центр. Утром 11 декабря они отправятся домой на другой машине.