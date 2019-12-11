Владивосток, , 06:49 — REGNUM Дорожные рабочие «Примавтодора» разбирают леерное ограждение на трассе Новый — Седанка для разблокировки проезда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В районе низководного моста из-за массового столкновения машин полностью заблокировано движение по федеральной трассе. Утром, 11 декабря здесь произошло крупное ДТП с участием нескольких десятков автомобилей. Чтобы обеспечить проезд машин, пришлось приступить к разборке ограждения моста, пустив транспорт по встречной полосе. На месте ДТП работают наряды дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный снегопад стал причиной массовых дорожно-транспортных происшествий во Владивостоке и его окрестностях. Также серьёзное ДТП с участием нескольких машин произошло на острове Русский.