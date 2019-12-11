Петропавловск-Камчатский, , 06:32 — REGNUM Более 30 домов остались без теплоснабжения в Петропавловске-Камчатском из-за аварии, сообщает «КамИНФОРМ».

Сообщается, что без тепла остались 38 строений на Бульваре рыбацкой славы, проспекте Рыбаков, на улицах 50 лет Октября и Толстого. Также без отопления остались школа № 33 и детский сад № 39. Коммунальные службы сообщили, что восстановительные работы уже ведутся на местах, однако подача тепла не возобновиться до их завершения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в результате прорыва трубопровода в Курсе на улице 50 лет Октября без отопления и горячей воды остались 200 домов и ряд социальных объектов. Местным жителям выдавали обогреватели по заявкам, пока подача тепла не была возобновлена.

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