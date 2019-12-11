Ханты-Мансийск, , 06:04 — REGNUM В Нижневартовск из Уфы прибыл самолёт с пассажирами рейса самолёта Як-42, вернувшегося утром в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя. Об этом 11 декабря сообщает справочная служба аэропорта Нижневартовска.

По уточнённой информации, резервный борт с пассажирами прибыл в аэропорт Нижневартовска в 05:04 местного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт Як-42 авиакомпании «Красавиа», рейса KI-9551, следовавший из Уфы в Нижневартовск, совершил ночью экстренную посадку в Уфе. Экипаж самолёта с 73 пассажирами на борту после вылета из аэропорта Уфы вечером 10 декабря принял решение о возврате в аэропорт вылета из-за выхода из строя третьего двигателя.

Пассажиры рейса (за исключением 11 человек) были отправлены в Нижневартовск резервным самолётом.

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