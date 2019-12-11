Белград, , 06:04 — REGNUM Выстрелом из снайперской винтовки возле отеля «Краун Плаза» в Белграде ранен черногорский бизнесмен Миодраг Дака Давидович. Об этом 10 декабря сообщает сербская газета «Вечерние новости».

В момент стрельбы рядом с Давидовичем находился епископ Будимлянско-Никшичский Йоанникий. Бизнесмен доставлен в частную клинику. Состояние пациента стабильное. В районе, где было совершено преступление, полиция обнаружила подожженный автомобиль, внутри которого была спрятана снайперская винтовка. По версии правоохранительных органов, именно это транспортное средство могло использоваться при нападении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января 2018 года сербский политик Оливер Иванович был убит в результате нападения неизвестных в городе Косовска-Митровица.

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