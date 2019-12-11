Хабаровск, , 06:32 — REGNUM Жители Хабаровского края, дома которых были затоплены во время амурского паводка 2019 года, фактически брошены на произвол судьбы. Многие не успели просушить дома, теперь их сковало морозом. Власти региона выделили компенсации за электроэнергию, затраченную на просушку домов — по 1 тыс. рублей. Но это, по словам людей, смехотворная сумма. Многие подтопленцы вообще не получили никакой помощи и вынуждены обивать пороги кабинетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Выплату в 1 тыс. рублей люди назвали «издевательством» и «насмешкой». Для просушки домов приходится использовать мощные тепловые пушки, которые потребляют большое количество электроэнергии, а у переживших наводнение людей ещё очень много расходов.

Особенно сильно пострадали от паводка дома в Комсомольске-на-Амуре. В октябре президент России Владимир Путин призвал сделать всё возможное для помощи людям, пострадавшим от Большой воды.

Власти Комсомольска отрапортовали, что 243 млн рублей, поступивших для помощи пострадавшим, уже распределены: помощь получили почти 20,5 тыс. человек. Большинство подтопленцев получили всего по 10 тыс. рублей. Более солидные выплаты — 50, 100 тыс. — получили только порядка 500 человек.

Потерявшие жильё граждане тоже не все получат новую жилплощадь. Одним отказано обоснованно — после наводнения 2013 года они получили материальную помощь на приобретение нового жилья. Но есть и другие, такие, например, у которых по разным причинам нет правоустанавливающих документов на жильё. Им приходится скитаться с детьми по съёмным углам в ожидании, пока власти примут хоть какое-то решение. Этим людям негде теперь жить. Всего в Комсомольске-на-Амуре признано нуждающимися в капитальном ремонте 185 домов, а 84 дома — непригодными для проживания.

Выдать подтопленцам на просушку домов по 1 тыс. рублей власти Хабаровского края сочли возможным только после запроса депутата ГД РФ Бориса Гладких.

Не все жильцы единственного, признанного непригодным для проживания дома на Хорпинском шоссе в Комсомольске смогут получить новое жильё.

Газета Молодой Дальневосточник XXI век рассказала историю пожилой женщины, которая ранее оформила долевую собственность (1/125) в крошечной однокомнатной квартире дочери, по другому адресу, сама же жила в многоквартирном доме, теперь получила отказ в компенсации на покупку нового жилья. И таких историй в Комсомольске — множество.

Старый канализационный коллектор, не переживший стихию, также доставляет много проблем комсомольчанам — отвратительно пахнущая вода не уходит из подвалов домов, запах пропитал все жилые помещения. Если канализационные стоки замерзнут — лёд начнёт рвать фундаменты. Но и с этой бедой людям, жильцам порядка 100 домов, судя по всему, придётся справляться самостоятельно.

Чиновники же, что городские, что краевые, выдав подтопленцам по 1 или 10 тыс. рублей, подшили в папки отчеты и, судя по всему, и думать забыли о проблемах подтопленцев. А люди в мороз остаются в затопленных домах.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ Хабаровска рассказали о семье в селе Пивань, которая ждёт обещанных краевыми властями компенсаций за погубленный паводком урожай и голодает. Власти Хабаровского края опровергли эту информацию, сообщив, что о голоде речи не идёт, а компенсации будут выплачены из резервного фонда Хабаровского края.

Из-за откровенного бардака с жильём селян в отдалённых посёлках края, сотни жителей глубинки, пережившей паводок, могут вообще стать бомжами. Например, в посёлке Шумный Вяземского района из более чем 30 затопленных домов правоустанавливающие документы есть только на 1 дом.