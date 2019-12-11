Красноярск, , 06:03 — REGNUM Смертельное ДТП с участием четырёх грузовиков и 2 легковушек произошло на трассе под Красноярском вечером 10 декабря. Об этом 11 декабря сообщает красноярская муниципальная газета «Городские новости».

По информации издания, цепочка столкновений была спровоцирована грузовиком Volvo с полуприцепом, который двигаясь по енисейской трассе в сторону Красноярска врезался в двигающийся в том же направлении грузовик Bogen. От удара Bogen съехал с трассы на левую сторону. При этом он зацепил легковой автомобиль Mazda, который отбросило на встречную полосу на КАМАЗ, а после этого на двигавшийся в сторону Енисейска автомобиль Nissan.

В довершении цепочки столкновений уже легковой Nissan врезался в грузовой автомобиль Mersedes.

Находившаяся за рулем автомобиля Mazda 32-летняя женщина погибла. Ее пассажиры — 28-летняя девушка и 40-летний мужчина, а также 34-летний водитель Nissan были госпитализированы с травмами различной тяжести.

Обстоятельства произошедшего уточняются.