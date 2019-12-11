Чжэнчжоу, Китай, , 05:05 — REGNUM Шесть человек погибли, еще один получил ранение в результате дорожно-транспортного происшествия в центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Трагедия произошла около 14:00 по местному времени 10 декабря в деревне Бэйпо города Гунъи. Трехколесный мотоцикл с семью пассажирами на борту вылетел с дороги, перевернулся и рухнул со скалы. Ведется расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, тяжелый самосвал перевернулся на шоссе в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Погибли семеро человек.

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