Петропавловск-Камчатский, , 05:05 — REGNUM Пожар в частном доме произошел в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что спасатели прибыли на место происшествия через пять минут после вызова — горел частный дом на улице Беринга. К моменту прибытия пожарных дом уже был полностью охвачен огнем. В результате пожара строение сгорело полностью. Спасателям удалось лишь не допустить распространения огня на соседние постройки. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в селе Борове Курганской области произошел пожар в частном доме. В результате пожара погибла хозяйка дома 1967 года рождения. От пожара в доме пострадали крыша и веранда.

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