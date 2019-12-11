Магадан, Магаданская область, , 04:57 — REGNUM В суд Магадана передано уголовное дело в отношении капитана судна «Вектор», которого обвиняют в неоказании помощи подчинённому, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным следствия, установлено, что в мае 2018 года, когда судно «Вектор» находилось на промысле краба в Охотском море, капитану сообщили, что у боцмана «острое болезненное состояние и он нуждается в неотложной медицинской помощи».

По телефону капитан обратился за медицинской консультацией в «Центр медицины катастроф», где врачи неоднократно настаивали на госпитализации больного в ближайшем порту — в Магадане.

Капитан проигнорировал рекомендации врачей и продолжил путину. Через некоторые время боцман скончался.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в судебный участок № 1 Магаданского судебного района для рассмотрения по существу», — пояснили в Сахалинской транспортной прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, с парома «Романтика» в Балтийском море в ночь с 9 на 10 декабря пришёл сигнал помощи — состояние здоровья одного из пассажиров резко ухудшилось. Вертолётом пассажир был эвакуирован в Рижскую Восточную университетскую клинику.