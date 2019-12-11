Якутск, , 04:14 — REGNUM В Намском районе Якутии досрочно прекращены полномочия депутата, который осужден за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее депутата уже судили за аналогичное правонарушение и спустя время он вновь его повторил и был задержан сотрудниками ГИБДД.

По возбуждённому уголовному делу ему присуждено 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. С вступлением в законную силу приговора суда его депутатские полномочия прекратились.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат-единоросс Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин был задержан за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. При себе он имел поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.