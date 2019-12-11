Владивосток, 11 декабря 2019, 04:09 — REGNUM На объездной дороге «посёлок Новый — Седанка» из-за гололёдных явлений и снежного наката столкнулось несколько десятков автомобилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Более 20 машин получили повреждения из-за столкновений на скользкой дороге в окрестностях Владивостока. На месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщений о пострадавших пока не поступало.
В социальных сетях люди активно обсуждают происшествие и предупреждают других водителей держаться от этой дороги подальше.
Как сообщало ИА REGNUM, госавтоинспекция Владивостока перекрыла движение по объездной дороге «Седанка — Патрокл», также воспретив въезд в город большегрузных автомобилей.