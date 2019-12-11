Баткен, , 03:58 — REGNUM Четыре человека погибли в результате отравления угарным газом в заброшенной угольной шахте в Баткенской области на юге Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС государства.

Погибшие были местными жителями. Их тела уже подняты на поверхность. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUMM, 3 марта 2019 года тела четырех человек были обнаружены в заброшенной угольной шахте в районе Лонгленг в северо-восточном индийском штате Нагаланде.

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