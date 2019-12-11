Красноярск, , 03:45 — REGNUM Суд приговорил к восьми годам колонии жителя Красноярска, забившего до смерти незнакомого нетрезвого мужчину за неуважительное отношение к ребёнку. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Смертельный инцидент произошёл вечером 8 августа. Суд установил, что 38-летний обвиняемый в одном из дворов по ул. Глинки встретил незнакомого 46-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошла ссора, вызванная неуважительным отношением подвыпившего мужчины к ребенку. Обвиняемый жестоко избил 46-летнего мужчину, который умер в больнице не приходя в сознание.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

У сторон есть 10 дней для обжалования приговора.