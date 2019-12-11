Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Властями США были выдвинуты обвинения в отношении трёх американских граждан в мошеннических действиях с криптовалютой на сумму около 722 млн долларов, сообщил 10 декабря сайт Минюста США.

По сообщению ведомства, двум жителям Колорадо вменяется сговор с целью электронного мошенничества, а жителю штата Калифорния — сговоре с целью незаконной продажи ценных бумаг. Один из обвиняемых уже задержан американскими правоохранителями, остальные пока на свободе

Злоумышленники обвиняются в присвоении криптовалюты с помощью реализации мошеннической схемы, в которой «тысячам жертв обещали» высокий доход от вложений в киберденьги. Минюст считает, что мошенники предположительно присвоили сотни миллионов долларов, несколько лет привлекая всё новых доверчивых «инвесторов» и пользуясь их финансовыми средствами. Ведомство сообщило, что обвиняемые получили криптовалюты на сумму порядка $722 млн.

В том случае, если судом будет признана вина обвиняемых, двум из них угрожает тюремное заключение сроком до 20 лет и штраф в 250 тыс. долларов за электронное мошенничество. Ещё одному «светит» срок до пяти лет и аналогичный штраф.