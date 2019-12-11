Владивосток, 11 декабря 2019, 03:45 — REGNUM Снегопад, прогнозируемый синоптиками и МЧС, привёл Владивосток к транспортному коллапсу — на дорогах отмечаются девятибалльные пробки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Сотрудники ГИБДД, оценив ситуацию, в целях безопасности автомобилистов приняли решение перекрыть объездную дорогу Седанка — Патрокл, а также запретили въезд в город большегрузным автомобилям.
Как сообщало ИА REGNUM, синоптики прогнозировали во Владивостоке снегопад от умеренного до сильного, который будет сопровождаться околонулевыми температурами и гололёдными явлениями.