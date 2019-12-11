Веллингтон, , 03:21 — REGNUM Новые извержения вулкана на острове Уайт-Айленд (Белого острова) в Новой Зеландии вероятны в ближайшие 24 часа, что не позволяет начать спасательные операции. Об этом 11 декабря сообщает национальная геологическая служба Новой Зеландии.

Как следует из информации сейсмологов, зарегистрированное утром увеличение активности свидетельствует, что «давление внутри вулкана все еще высоко и ситуация остается крайне неопределенной», поэтому в ближайшие 24 часа возможны новые извержения.

По информации новозеландских СМИ, поисково-спасательные команды надеются уже сегодня начать наземные поиски людей, пропавших без вести во время извержения на острове Уайт-Айленд и находятся в готовности в аэропорту Вакатаны. Но пока начало работ задерживается в связи с повышенным риском для спасателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 14 человек.

В настоящее время в шести больницах Новой Зеландии находятся 30 пострадавших в критическом и тяжёлом состоянии.

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