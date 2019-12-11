Москва, , 02:24 — REGNUM Женщина выпрыгнула из горящей на третьем этаже квартиры в доме на западе Москвы. Об 11 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Как следует из сообщения, в многоквартирном доме по адресу ул. Кубинка, 3, корпус 2 загорелась квартира на третьем этаже. Площадь возгорания составила около 5 квадратных метров.

Ещё до прибытия пожарного расчёта с балкона горящей квартиры спрыгнула женщина, которую после этого осмотрела бригада скорой помощи. О её состоянии не сообщается. Ещё один человек был спасён из горящей квартиры пожарными.

В настоящее время пожар потушен.