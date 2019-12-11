Крит, Греция, , 02:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано 10 декабря у берегов острова Крит, Греция. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в море, на расстоянии 28 километров на восток от критского городка Палаикастрон. Очаг землетрясения находился на глубине 80 километров.

Население Палаикастрона составляет 1,1 тыс. человек. О пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,5, которое было зафиксировано в Италии во Флоренции.

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