Уфа, , 01:48 — REGNUM Уз Уфы в Нижневартовск на резервном самолёте вылетели большинство пассажиров Як-42, вернувшегося в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. Об этом 11 декабря сообщили в аэропорту Уфы.

При этом, одиннадцать человек вылететь на резервном авиалайнере отказались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт Як-42 авиакомпании «Красавиа», рейс KI-9551, следовавший из Уфы в Нижневартовск, совершил экстренную посадку в Уфе.

Экипаж самолёта с 73 пассажирами на борту после вылета из аэропорта Уфы вечером 10 декабря принял решение о возврате в аэропорт вылета из-за выхода из строя третьего двигателя. Воздушное судно совершило посадку в аэропорту после выработки топлива, в 00:20 местного времени 11 декабря.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт Як-42 с отказавшим двигателем совершил экстренную посадку в Уфе