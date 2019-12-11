Волгоград, , 00:59 — REGNUM Пассажирский рейсовый автобус перевернулся на автодороге под Волгоградом, сообщает пресс-служба управления МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, инцидент произошел в 21:50 по местному времени (20:50 по московскому) на трассе Михайловка — Елань. В салоне автобуса находились семеро пассажиров. Из них в результате ДТП пострадали пятеро, они получили ушибы и переломы. Пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 декабря три автомобиля столкнулись на московской кольцевой автодороге (МКАД). В результате ДТП пострадали два человека.

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