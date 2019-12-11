Джерси-Сити, , 00:00 — REGNUM В американском городе Джерси-Сити спецназу удалось войти в здание, из которого вели огонь неизвестные стрелки, сообщают 10 декабря местные СМИ, ссылающиеся на радиоперехват переговоров полиции.

По их утверждению, бойцам полицейского спецназа SWAT удалось войти в здание магазина, где забаррикадировались злоумышленники.

На данный момент сообщается, что они обнаружили в помещениях тела пятерых стрелявших.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря на улицах города Джерси-Сити, граничащего с Нью-Йорком, полицейские и спецназ вступили в бой с целой группой неустановленных стрелков.

Ранее сообщалось, что в ходе перестрелки один сотрудник полиции был убит, ещё несколько правоохранителей получили ранения.

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