Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Совершать полёты запретили власти США 175 студентам из Саудовской Аравии, изучающим авиацию. Об этом 10 декабря сообщило агентство Reuters.

Агентство приводит слова лейтенанта ВМС США Андрианы Дженуальди, которая заявила, что решение, касающееся саудовских студентов, изучающих в США авиацию, было принято из соображений безопасности.

Запрет коснётся трёх военных баз, в том числе баз ВМС США Пенсакола и Мэйпорт в штате Флорида.

Напомним, на территории авиабазы Пенсакола во Флориде произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека, в том числе сам стрелявший. Ещё восемь человек получили ранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи со стрельбой на военной базе в Пенсаколе были задержаны шестеро граждан Саудовской Аравии, проходившие учёбу на территории базы. По предварительным данным, стрельбу на базе открыл подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани.

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