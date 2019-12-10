Москва, , 23:45 — REGNUM Уголовное дело возбудили следователи после обнаружения тела погибшей девушки на юго-западе Москвы. Об этом 10 декабря сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления следственного комитета (ГСУСК) РФ по городу Юлия Иванова.

По данным следствия, тело девушки 1998 года рождения, завёрнутое в одеяло, было обнаружено 10 декабря в квартире жилого дома по улице Виноградова. Установлено, что погибшая была студенткой четвертого курса филологического факультета РУДН.

Следственными органами ГСУСК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье об убийстве.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего, начаты необходимые следственные мероприятия. Опрашиваются родные, друзья и однокурсники девушки, назначен ряд экспертиз.

Пресс-служба РУДН подтвердила готовность руководства факультета помочь родным студентки с организацией похорон.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении расследования уголовного дела в Ульяновске в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство.

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