Уфа, , 23:29 — REGNUM Пассажирский самолёт Як-42 авиакомпании «Красавиа», экстренно вернувшийся в Уфу из-за отказа двигателя, совершил успешную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как уточняется, самолёт совершил посадку в штатном режиме в 00:20 по местному времени (22:20 мск), предварительно выработав в воздухе топливо.

Напомним, ранее в Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что экипаж самолёта Як-42, следовавшего из Уфы в Нижневартовск, принял решение развернуть воздушное судно из-за отказа третьего двигателя. На борту самолёта находились 73 пассажира и шесть членов экипажа.

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