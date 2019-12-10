Уфа, , 23:44 — REGNUM Пассажирский самолёт Як-42 авиакомпании «Красавиа», рейс KI-9551, следовавший из Уфы в Нижневартовск, совершил экстренную посадку в Уфе. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба аэропорта.

Экипаж самолёта с 73 пассажирами на борту после вылета из аэропорта Уфы принял решение о возврате в аэропорт вылета из-за выхода из строя третьего двигателя. Воздушное судно совершило посадку в аэропорту после выработки топлива, в 00:20 местного времени (22:20 мск).

Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме, самолёт полностью на ходу. На борту воздушного судна находятся 70 взрослых и трое несовершеннолетних пассажиров, а также восемь членов экипажа.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пассажирском самолёте Як-42, который готовится к экстренной посадке в аэропорту Уфы с 73 пассажирами на борту.