Нью-Джерси, США, , 22:47 — REGNUM Сотрудник полиции погиб в результате стрельбы в американском штате Нью-Джерси. Об этом 10 декабря сообщает телекомпания ABC.

По данным телекомпании, стрельба произошла в городе Джерси-сити на местном кладбище. Огонь открыли двое неизвестных злоумышленников.

В результате стрельбы погиб один сотрудник полиции, ещё один получил ранения и был госпитализирован. В настоящее время один из злоумышленников забаррикадировался в магазине неподалёку от места происшествия и ведёт оттуда стрельбу из огнестрельного оружия.

На место ЧП для задержания преступников прибыли представители специального подразделения американских правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе на военной базе ВМС США в штате Флорида, в результате которой погибли четыре человека, в том числе сам стрелявший. После стрельбы были задержаны шестеро граждан Саудовской Аравии.

Читайте ранее в этом сюжете: Шестеро саудовских граждан задержали после стрельбы во Флориде