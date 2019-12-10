Москва, , 22:37 — REGNUM Два человека пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла в 21:00 на 60-м километре МКАД. Столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали два человека. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекомендации водителям в Москве воспользоваться метро вместо личного автомобиля из-за большого количества ДТП и строительных работ на автодорогах.

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