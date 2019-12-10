Бишкек, , 21:47 — REGNUM Четверо горняков погибли при утечке газа на угольной шахте в Баткенской области Киргизии. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба МЧС страны.

Трагедия произошла в шахте города Сулюкты, расположенной на крупнейшем угольном месторождении. В шахте произошла утечка газа, из-за которой погибли четверо мужчин. Спасатели извлекли тела погибших из шахты и передали родственникам.

Уточняется, что все погибшие были жителями села Айбике Лейлекского района Баткенской области. Старшему из погибших было 42 года, младшему исполнилось 23 года.

Обстоятельства и причина гибели людей устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на золотодобывающей шахте в ЮАР, при которой погибли четыре человека.

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