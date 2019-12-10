Иокогама, Япония, , 21:03 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано сейсмологами у побережья Японии. Об этом 10 декабря сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным USGS, подземные толчки были зафиксированы 17:05 по всемирному координированному времени (20:05 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.

Эпицентр подземной стихии располагался в 562 километрах на юго-восток от города Иокогама с населением около 360 тыс. человек в префектуре Канагава.

Информации о пострадавших либо разрушениях в результате землетрясения не поступало. Угроза цунами объявлена не была.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 3,2, которое было зафиксировано в Бекаси в провинции Западная Ява.

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