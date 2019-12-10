Омск, , 20:22 — REGNUM Мужчина был госпитализирован после поджога лифта в жилом высотном доме в городе Омске. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

Возгорание было замечено жильцами дома около 22:30 в одном из подъездов 16-этажного дома на улице Пригородной. Жильцы дома были эвакуированы.

По предварительным данным, 31-летний мужчина без определённого места жительства зашёл в подъезд и решил согреться в лифте, для чего поджёг бумажные объявления с помощью спиртосодержащей жидкости.

В результате возгорания мужчина получил отравление продуктами горения и был госпитализирован. Пожар удалось ликвидировать, но ущерб от него составил около 519 тыс. рублей. По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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