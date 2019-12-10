Сургут, Югра, , 20:13 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) задержан сотрудник полицейского подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, у которого при личном досмотре было изъято более 20 пакетиков с наркотическими веществами, сообщила СМИ начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Югре Ольга Абмайкина.

Отмечается, что операция была разработана сотрудниками собственной безопасности полиции совместно с коллегами из УФСБ по ХМАО.

«Данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители», — отметила Ольга Абмайкина.

В СУ СКР по ХМАО сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков, совершенное с использованием своего служебного положения»).