Екатеринбург, , 18:37 — REGNUM В Свердловской области за 11 месяцев 2019 года по вине водителей произошло почти две с половиной тысячи дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В результате ДТП на дорогах Среднего Урала погибли 295 человек и ещё более трёх тысяч граждан получили травмы. Большинство дорожных аварий произошли по вине водителей-мужчин и каждое пятое — по вине водителей-женщин. А каждое 11-е дорожно-транспортное происшествие произошло по вине неопытных автомобилистов со стажем вождения менее двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в первых числах декабря резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом.

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