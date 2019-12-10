Семилуки, Воронежская область, , 19:00 — REGNUM Группа пенсионеров украла игрушки, которыми была украшена городская новогодняя ёлка в городе Семилуки Воронежской области. Видео с пожилыми вандалами было выложено 10 декабря в социальных сетях.

На видеозаписи можно увидеть, как несколько человек снимают большие шары с новогодней ёлки и прячут их в предусмотрительно взятые с собой мусорные пакеты.

Автор видео за кадром отмечает, что ёлку установили буквально на днях, а вандалы уже успели её обворовать. При этом снимавшие с ёлки игрушки люди даже не обращали внимание на то, что на площади они не одни.

Пользователи соцсетей в комментариях были возмущены поведением вандалов. При этом комментаторы удивлялись, зачем вообще пенсионерам понадобились ёлочные шары, которые для городских ёлок делают очень больших размеров и повесить их дома вряд ли получится.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Казани мужчины, который украл из мечети «Казан Нуры» телевизор, по которому демонстрировались религиозные обряды в помещениях мечети.

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