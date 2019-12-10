Чебоксары, , 18:10 — REGNUM В Чувашии с 29 ноября по 5 декабря зарегистрирован 5 841 больной ОРВИ. Почти 69% заболевших — дети, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей выросла на 4,6%, к среднемноголетнему уровню — на 1,7%. Показатель в целом был ниже эпидемиологического порога, за исключением возрастной группы 15 лет и старше — превышение составило 9,6%.

В управлении отмечают, что заболеваемость ОРВИ «обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии».

«Вирусы гриппа (грипп В) выявляются в единичных случаях», — говорят в управлении Роспотребнадзора, не называя цифр.

По данным на 5 декабря, привиты от гриппа 546 тысяч человек, или 44,6% населения Чувашии.

Санитарные инспекторы напоминают, что снизить вероятность заболевания ОРВИ можно за счёт сокращения времени пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте. В ведомстве рекомендуют тщательно мыть руки с мылом, промывать полость носа, регулярно делать влажную уборку и проветривать помещение, вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и заниматься физическими упражнениями.