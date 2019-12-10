Воронеж, 10 декабря 2019, 18:04 — REGNUM Уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими в Воронежской области возбуждено Следственным отделом ОМВД России по Борисоглебску, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Как уточнил старший помощник прокурора области Михаил Усов, Борисоглебская межрайонная прокуратура признала законным постановление следственного отдела ОМВД России по Борисоглебску о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Как установлено, авария произошла около 11:30 10 декабря на 622 километре автодороги Р 22 «Москва-Астрахань» на территории Борисоглебского района Воронежской области — столкнулись микроавтобус Pegeot Boxer, грузовой автомобиль Mercedes Benz, а также легковой ВАЗ-2110. В результате аварии погибли пять человек — водитель и четыре пассажира микроавтобуса погибли, ещё один пассажир микроавтобуса, водитель ВАЗ и двое его пассажиров получили ранения.
Предварительной причиной аварии названо нарушение водителем микроавтобуса скоростного режима.
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