Воронеж, , 18:04 — REGNUM Уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими в Воронежской области возбуждено Следственным отделом ОМВД России по Борисоглебску, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

«Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз», — отметила представитель ведомства.

Как уточнил старший помощник прокурора области Михаил Усов, Борисоглебская межрайонная прокуратура признала законным постановление следственного отдела ОМВД России по Борисоглебску о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Как установлено, авария произошла около 11:30 10 декабря на 622 километре автодороги Р 22 «Москва-Астрахань» на территории Борисоглебского района Воронежской области — столкнулись микроавтобус Pegeot Boxer, грузовой автомобиль Mercedes Benz, а также легковой ВАЗ-2110. В результате аварии погибли пять человек — водитель и четыре пассажира микроавтобуса погибли, ещё один пассажир микроавтобуса, водитель ВАЗ и двое его пассажиров получили ранения.

Предварительной причиной аварии названо нарушение водителем микроавтобуса скоростного режима.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.

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