Москва, , 18:57 — REGNUM Анонимные сообщения об угрозе взрыва в десяти школах поступили в экстренные службы города Москвы. Об этом 10 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Информация об угрозах взрывов в десяти школах города проверяется, в настоящее время все находящиеся в зданиях, эвакуированы. На месте работают сотрудники экстренных служб, в том числе специалисты-взрывотехники. Идёт проверка зданий и прилегающей территории.

Волна сообщений о минированиях началась в Москве с 28 ноября. Анонимные сообщения о заложенных в разных частях города взрывных устройствах поступают в экстренные службы на постоянной основе.

Сегодня, 10 декабря, оперативными службами после сообщений об угрозе взрыва были проверены около 60 объектов торговли и транспорта, в том числе аэропорты «Шереметьево» и «Внуково», академия ФСБ России в Москве, здание Российской таможенной академии в подмосковных Люберцах, здание Верховного суда РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «минировании» 30 станций московского метро. Все сообщения о заложенных взрывных устройствах оказались ложными.

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