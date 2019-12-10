Белозёрский район, Курганская область, , 17:45 — REGNUM В курганском селе Боровое Белозёрского района в ночь на 10 декабря 2019 сгорел частный жилой дом. Под завалами сгоревшего здания найдено тело хозяйки дома 1967 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Курганской области.

Сообщение о возгорании поступило в 00:59 по местному времени. Огнём уничтожена крыша и веранда. Площадь пожара — 63 кв. м. В ликвидации принимали участие семь человек личного состава и три единицы техники МЧС России.

СУ СКР по Зауралью проводит доследственную проверку обстоятельств трагедии.