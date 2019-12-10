Казань, , 17:41 — REGNUM В отношении троих жителей Казани вынесен приговор по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Татарии.

Судом установлено, что обвиняемые в период с 2016 года и до февраля 2018 года, когда их задержали, осуществляли незаконные финансовые транзакции. Вознаграждение по каждой операции составляло от 9% до 13%. Общий объем обналиченных средств составил более 155 млн рублей, сумма полученного псевдо-банкирами вознаграждения превысила 15,5 млн рублей.

В офисах и по месту жительства мужчин изъяли оргтехнику, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты. Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на принадлежащие обвиняемым средства в размере 1 млн рублей.

В зависимости от роли каждого обвиняемые получили от 3 лет и 2 месяцев до 4 лет и 2 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 4−5 лет и штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре был задержан житель Кабардино-Балкарии, который обналичил денежные средства материнского капитала на сумму 170 млн рублей. Средства обналичены по созданной им схеме с использованием подложных документов. Сам подозреваемый возглавлял потребительский кооператив.