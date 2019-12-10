Веллингтон, , 17:30 — REGNUM Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 14 человек, 10 декабря передает агентство Associated Press.

Основное число жертв и пострадавших от извержения составили туристы из Австралии. Пять тел были вывезены с Белого острова ещё в день извержения вулкана, ещё восемь туристов оставались на острове и, как считается, не могли выжить.

Также 10 декабря в госпитале скончался один из раненых во время извержения вулкана новозеландский гид Хайден Маршалл-Инман.

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