Белгород, , 17:27 — REGNUM Авиабомбу времён Великой Отечественной войны обнаружили 10 декабря на строительной площадке в Белгороде, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Боеприпас оперативно вывезли на спецполигон и уничтожили.

Немецкую авиабомбу весом 250 кг нашли во время земельных работ на улице Гостёнской. Территорию вокруг стройплощадки оперативно оцепили, безопасность во время извлечения боеприпаса из земли обеспечивали взрывотехники поисково-спасательной службы области, дежурный караул пожарно-спасательной части № 1 и сотрудники полиции.

Взрывотехники с помощью экскаватора извлекли авиабомбу из строительного котлована. Затем снаряд перевезли на специальный полигон для ликвидации.