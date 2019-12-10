Каир, , 17:42 — REGNUM Террорист Ибрагим Исмаиил, участвовавший в нападении на коптскую церковь в 2017 году, был казнён по приговору суда в Египте. Об этом 10 декабря сообщает новостной портал «Эль-Ватан».

Атака на церковь произошла в пригороде Каира в декабре 2017 года. Террорист на мотоцикле предпринял попытку прорваться через кольцо оцепления на блокпосте у церкви в Хелуане, пригороде Каира.

Началась перестрелка, входе которой террорист был задержан, при нём нашли автоматическое оружие, пять магазинов к нему и 150 патронов, также были найдены две боевые гранаты.

В результате атаки погибли восемь мирных граждан и один полицейский, были ранены четыре человека. Смертный приговор был приведён в исполнение 10 декабря.

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