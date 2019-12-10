Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Вечером в понедельник, 9 декабря, на Лиговским проспекте в центре Петербурга пятерых девушек избила группа неизвестных мужчин. Об этом в социальной сети «Твиттер» сообщает пользователь под ником «cell_lupus». В органах полиции подтвердили факт происшествия, идет проверка.

По словам пользователя, нападение на группу молодых девушек произошло около 10 часов вечера недалеко от Арт-проекта «Этажи». К девушкам пристали семь мужчин, которые пытались отнимать у них телефоны и кошельки, а получив отпор, начали их избивать. Возможным мотивом нападения, как отметила знакомая пострадавших, мог стать внешний вид девушек, которых нападавшие называли «лесбиянками».

В результате у одной из пяти девушек диагностировано сотрясение головного мозга, пробита щека, залит кровью глаз и повреждено колено. У остальных — синяки по телу.

«К нам поступила заявка из медицинского учреждения. По данному факту проводится проверка», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как пояснили в Главке МВД, ночь 10 декабря в полицию Центрального района поступила телефонограмма из медицинского учреждения, в которой сообщалось о том, что за медицинской помощью обратилась девушка с травмами, полученными в результате конфликта 9 декабря с неизвестными у дома 48 по Лиговскому проспекту. Проводится проверка.