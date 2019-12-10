Курск, , 17:11 — REGNUM В Курске на лице 50 Лет Октября 10 декабря в нескольких местах прорвало трубопровод. Как сообщила пресс-служба областной администрации, без отопления и горячей воды остались 200 домов и несколько социальных объектов.

В трубопроводе было обнаружено два порыва. Предполагаемая причина аварии — наружная коррозия сети.

Аварийные бригады откачали воду и приступили к ремонту труб. Местным жителям пока по заявкам выдают обогреватели. Согласно расчётам коммунальных служб, отопление в дома вернётся не раньше полуночи.

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