Токио, , 16:57 — REGNUM В Японии 81-летний политик Токуитиро Тамадзава госпитализирован с огнестрельным ранением после покушения, сообщает 10 декабря телеканал NHK.

По данным полиции города Мориока префектуры Иватэ, в ранее занимавшего пост министра обороны стрелял из пистолета некий мужчина, уже признавший свою вину.

Уточняется, что злоумышленник явился в полицию сам, принёс пистолет, из которого стрелял, и сознался в покушении. Его мотивы выясняет полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, Токуитиро Тамадзава, занимавший посты главы министерства обороны и министерства сельского хозяйства, официально ушёл на покой в 2009 году.

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